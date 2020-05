Coronavirus : Pour Phil Spencer, l'impact sur les jeux se ressentira en 2021

Si le patron de la branche Xbox de Microsoft demeure confiant concernant la feuille de route de la Xbox Series X et des jeux (Xbox Series X : Console et jeux retardés par le coronavirus ? Phil Spencer fait le point) cela ne veut pas dire que tout sera rose pour toute le monde dans les mois à venir.

À voir aussi : Xbox Series X : Une présentation des exclusivités First Party en juillet, premiers studios évoqués

Les effets de la pandémie, du confinement et du télétravail rendu obligatoire n'ont peut-être pas encore été pleinement ressentis, à en croire Phil Spencer. Le boss de Xbox a, dans les colonnes de Business Insider, donné son sentiment au sujet des productions en cours qui devraient se présenter après la rentrée :

L'été ou le début de l'automne ? Je suis confiant pour ces jeux. Ceux qui sont attendus pour dans un an et plus ? Il va y avoir un impact, mais ils seront en mesure de réagir.

Spencer fait référence à des aspects du développement difficiles à résoudre alors qu'il est préférable que tout le monde travaille de chez soi.

La motion capture s'est simplement arrêtée. On ne va plus dans les studios de mocap. Si toutes vos animations sont déjà enregistrées ou que vous avez une approche artistique plus individuelle dans des compartiments comme les textures, vous êtes mieux placés. Si vous êtes dans l'attente de travaux audio conséquents - dans les cas des orchestrations symphoniques, par exemple - ou de mocap, vous connaissez un retard actuellement et progresserez dans d'autres domaines.

Il prend comme exemple les séries de sport comme Madden ou FIFA, qui pourraient pour lui être les plus touchés. Mais il reste confiant dans la manière dont l'industrie va maintenir un flux de jeux continu.

Il y a beaucoup de jeux en cours de production dans notre industrie en ce moment. Je pense que nous, en tant qu'industrie, allons nous en en sortir. Je reste optimiste sur le long terme concernant les jeux, même si un impact devrait être ressenti sur les fenêtres de lancement de certains titres.

Et il demeure toujours aussi sûr au sujet de la Xbox Series X :

Bien que nous ne puissions manifestement pas nous rendre en Chine, la progression du hardware se passe bien. Ma console est ici, j'y joue tous les soirs. Les mises à jour software que nous effectuons se passent bien aussi.

La Xbox Series X est attendue pour la fin d'année 2020.