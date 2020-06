Wasteland 3 : inXile parle des choix et des conséquences en vidéo

Dans les RPG nos choix ont plus ou moins d'impact sur l'histoire. Eh bien sachez que dans Wasteland 3 vos choix sont capitaux, preuve en est la vidéo ci-dessus.

À voir aussi : Fallout 76 Wastelanders : Voici la prochaine extension majeure du jeu, dispo bientôt

Comme nous le disions dans notre preview du mois de mars, les choix narratifs (et autres) sont cruciaux pour le déroulement de l'histoire. Notre clique de survivants devra faire des choix moraux et ceux-ci auront une influence sur le déroulement des quêtes et même sur le dénouement du scénario.

Le but est d'impliquer au maximum les joueurs dans le scénario pour qu'ils ne se sentent pas uniquement spectateur mais bel et bien acteur. C'était déjà plus ou moins le cas dans le second épisode.

Wasteland 3 est toujours prévu pour le 28 août sur PC, PS4 et Xbox One.