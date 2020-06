Xbox Series X : Microsoft répond à la remarque de Sony concernant les "générations"

À chaque génération de consoles son champ de bataille. Sony et Microsoft semblent avoir cette fois décidé de s'affronter par déclarations interposées au sujet des générations de consoles et de la présence simultanée ou non d'un même jeu sur des consoles de générations différentes.

Microsoft a fait le choix, au moins dans un premier temps, de proposer ses jeux First Party comme Halo Infinite simultanément sur Xbox One et Xbox Series X. Via le système de Smart Delivery, il proposera également des mises à niveau gratuites sur Xbox Series X des jeux disposant d'une version next-gen achetés initialement par le consommateur sur Xbox One.

De son côté, Sony insiste sur le fait que certaines expériences ne seront disponibles que sur PS5. Au cours d'une récente interview accordée au site GamesIndustry.biz, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment a réaffirmé la croyance de Sony envers le concept de générations de consoles bien distinctes. Il a en effet expliqué que selon Sony, "il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose dont il n'est possible de profiter que sur PS5."

Aaron Greenberg, le responsable du marketing des jeux chez Xbox, a jugé nécessaire de répondre à cette déclaration de Jim Ryan dans un tweet. Il y affirme que Microsoft croit lui aussi aux générations. Mais pas de la même manière que Sony :

Xbox believes in generations. Generations of games that play on latest HW taking advantage of next-gen innovation offering more choice, value & variety than any console launch ever. All our Studios titles launch into Game Pass & you get those next-gen game upgrades for free. - Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 29, 2020

Xbox croit aux générations. Aux générations de jeux qui tournent sur le dernier hardware, qui tirent avantage des innovations permises par la next-gen et qui offrent ainsi plus de choix, de valeur (pour la console) et de variété que n'importe quel lancement de console de l'histoire. Tous les jeux de lancement de nos Studios sortent sur le Game Pass et vous obtenez les mises à jour next-gen gratuitement. Aaron Greenberg insiste donc sur le fait que plusieurs générations de titres seront jouables sur Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité. Il existe une différence fondamentale de philosophie commerciale entre Sony et Microsoft vis-à-vis de ce qu'ils doivent proposer sur leur console next-gen respective. Pour l'instant, il est bien trop tôt pour déterminer qui a fait le bon choix.

Pour rappel, la PS5 et la Xbox Series X sont toutes les deux prévues pour la fin de cette année.

Quelle stratégie est la meilleure selon vous ? Préférez-vous avoir des expériences disponibles uniquement sur la console nouvelle génération ou appréciez-vous de pouvoir continuer de profiter de nouveaux jeux sur votre machine actuelle et passer à la console suivante quand vous le désirez ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.