Call of Duty Modern Warfare & Warzone : La saison 4 reportée, les explications

Nombreux sont les joueurs à vouloir découvrir la future saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare. Cependant, les événements se déroulant actuellement aux Etats-Unis font que la couverture médiatique du jeu ne peut plus être faite. Que ce soit du côté de Sony ou Infinity Ward, la volonté est commune sur ce point.

C'est par le biais de Twitter qu'Infinity Ward a donc annoncé fort logiquement le report de la saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare mais également de la saison 7 de Call of Duty : Mobile, se ralliant au opassage aux manifestants réclamant plus de justice, suite à la mort de George Floyd le 27 mai dernier :

Nous décalons les lancements de la Saison 4 de Modern Warfare et la Saison 7 de Call of Duty : Mobile à des dates ultérieures. Désormais, l'heure est pour ceux parlant d'égalité, de justice afin d'être vu et entendu. Nous nous rallions à vos côtés.

Aucune date n'a été donnée concernant l'arrivée des deux saisons en question.