Fnac : Les Sims 4 Écologie vous rendent la vie plus verte

Si vous songez déjà au monde d'après et cherchez un moyen de vous entraîner à devenir un champion virtuel de la durabilité avant de passer réellement à l'action, la Fnac vous propose la dernière extension des Sims 4.

Cet article est un contenu sponsorisé

Près de six ans après sa sortie, Les Sims 4 est loin d'être frappé d'obsolescence programmée. Le simulateur de vie de Maxis et Electronic Arts sait comment recharger ses batteries sans alourdir son empreinte carbone : avec un nouveau pack d'extension intitulé très justement Les Sims 4 : Écologie, disponible à la Fnac.

Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir agir pour changer le monde d'Evergreen Harbor, dont la beauté naturelle est gâchée par la pollution. Après avoir choisi dans quel quartier vous installer, il vous faudra oeuvrer, en tant que concepteur civil ou créateur, pour mener à bien les projets de transformation entamés par votre communauté.

Tous les gestes comptent et vous êtes gagnant. Faire les poubelles et retaper, nettoyer, restaurer ce qui est encore fonctionnel, ça ne vous coûte rien ! Passer par la machine à recycler pour créer quelque chose de nouveau, c'est merveilleux ! Installer des éoliennes ou des panneaux solaires ? Rien de plus écolo... et facile ! Et n'hésitez pas à employer les insectes pour l'énergie et... l'alimentation !

Devenir éco-responsable peut être tout à fait amusant, et grâce à la Fnac et Les Sims 4 : Écologie, sur PC et Mac, vous aurez peut-être une nouvelle vision du monde qui nous entoure ! En plus, c'est le moment, la livraison à domicile est offerte à partir de 25 euros d'achat.