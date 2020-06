Fnac : Xenoblade Chronicles Definitive Edition Switch est disponible !

Le J-RPG culte de la Wii est de retour à la Fnac ! Avec Xenoblade Chronicles Definitive Edition, revivez l'incroyable aventure de Shulk et de sa mystérieuse épée Monado, en explorant un univers d'une richesse inégalée.

Cet article est un contenu sponsorisé

Dix ans après, le jeu culte de Monolith Soft revient sur Nintendo Switch dans une version revue et corrigée pleine de bonus, qui ravira les fans de la première heure comme les petits nouveaux. Le système de combat et le monde ouvert qui avaient ravi les aventuriers sont de retour, mais s'enrichissent de nombreuses nouveautés !

Avec la Fnac, vivez de l'intérieur la guerre opposant les Homz et les Mékons comme jamais : dans Xenoblade Chronicles Definitive Edition disponible à la Fnac, tout a été pensé pour vous offrir une aventure riche, et un confort de jeu optimal. Profitez d'une immersion inédite grâce aux voix japonaises et aux musiques réorchestrées d'une équipe de compositeurs prestigieux, parmi lesquels Yoko Shimomura, Yasunori Mitsuda ou le groupe ACE+.

Pour son arrivée sur Switch, l'aventure est encore plus vaste, puisque vous découvrirez un chapitre bonus inédit, qui complète l'histoire originale avec une nouvelle intrigue, dans laquelle Shulk et Mélia partiront explorer l'épaule du titan Bionis, une zone inédite qui ne demande qu'à être découverte. Cette nouvelle aventure est même jouable dès le début, pour ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre !

Redécouvrez la notion d'aventure avec la Fnac et Xenoblade Chronicles Definitive Edition, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch. Profitez-en : en ce moment, la Carte Fnac+ est à seulement 7€99 au lieu de 49€, et la livraison est offerte dès 25€ d'achat. Alors, n'attendez plus !