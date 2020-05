Fairy Tail : Koei Tecmo dévoilera de nouvelles séquences ce dimanche via un festival en ligne

Déjà deux fois repoussé, le J-RPG Fairy Tail semble vouloir jouer avec les nerfs des fans du manga de Hiro Mashima, qui se languissent de retrouver leur guilde favorite. Et si la nouvelle date de sortie reste malheureusement calée au 30 juillet prochain, Koei Tecmo tentera d'ici quelques jours de se faire pardonner.

À voir aussi : TEST d'Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix : LE jeu de rythme de la Switch ?

L'éditeur japonais profitera du festival en ligne Cloud Matsuri pour dévoiler de nouvelles séquences de Fairy Tail ce dimanche 31 mai à 18 heures pétantes. Entre un quiz sur la japanim' et la gestion de licence Evangelion, nous découvrions durant une petite heure de quoi il retourne, histoire de voir si le jeu s'st bonifié depuis que nous avons croisé sa route lors de la Paris Games Week 2019.

Le festival Cloud Matsuri se déroulera ici-même, et ouvrira virtuellement ses portes le samedi 30 mai à 15 heures, et s'achèvera le dimanche 31, à 22 heures. Fairy Tail et sa récemment dévoilée Guild Box collector nous permettra de retrouver Natsu Dragnir et sa clique dès le 30 juillet 2020, sur PC, PlayStation 4 et Switch.