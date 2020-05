PS5 : La démo de l'Unreal Engine 5 vraiment jouable ? Epic apporte des précisions

Epic Games a surpris le monde du jeu vidéo en dévoilant hier une démo technique de son Unreal Engine 5 présentée comme tournant en temps réel sur une PlayStation 5. Comme toujours avec les situations de ce type, certains spectateurs ont immédiatement douté des conditions dans lesquelles cette démo a été réalisée. De son côté, Epic persiste et signe.

Des suites de la diffusion de la démo technique de l'Unreal Engine 5, Geoff Keighley a streamé une interview avec plusieurs personnalités d'Epic Games dont Kim Libreri, le directeur technique du studio américain. Et lorsque Geoff Keighley a demandé de confirmer qu'il était bien possible de jouer à cette démo avec une manette, Kim Libreri a répondu :

C'est une démo totalement jouable. Nous avons branché un enregistreur à l'arrière d'un kit de développement PS5 et avons enregistré le signal qui en est sorti via HDMI. C'est une démo totalement live, elle est rejouable et elle est un petit peu différente à chaque fois que vous y jouez. Epic Games insiste donc sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'une démo tournant en temps réel sur PS5. Mais comme toujours, cela n'empêchera pas certains joueurs de douter. Il sera donc intéressant de voir si le studio de Tim Sweeney décidera de mettre en ligne une version alternative de cette démo technique.

Pour rappel, l'Unreal Engine 5 sera mis à disposition des développeurs à partir de l'année prochaine et il sera compatible avec la PS5, la Xbox Series X, le PC, la PS4, la Xbox One et aussi les apparails iOS et Android.