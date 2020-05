Call of Duty Modern Warfare & Warzone pimpent leurs rides avec un pack bling-bling

Si l'on ne doute pas une seconde que les plus gros mordus de la série de FPS d'Activision sont toujours prêts à mettre la main à la poche pour avoir la méga-classe sur le champ de bataille, le dernier volet et sa déclinaison Battle Royale ont néanmoins fait appel à un vendeur de choc.

Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty Warzone ont fait appel à Xzibit pour promouvoir le dernier pack cosmétique, le Plunder Pack. Le choix du rappeur américain est logique. La bande-annonce ci-dessus lui permet de reprendre son rôle d'animateur de la légendaire émission Pimp My Ride, pour une raison simple : il est ici question de skins pour véhicules assez outranciers qui recouvrent vos hélicos, chars d'assaut, ATV et autres Jeeps d'or véritable - d'un point de vue numérique - dans les modes Warzone, multijoueur et Special Ops.

Pour profiter des huit skins proposés, il suffit de lâcher 1.200 Points COD, ce qui correspond à un peu moins de 10 euros. Et maintenant, on attend qu'Activison se tourne vers Snoop Dogg, le grand copain de Spyro, pour vendre, par exemple, des grenades fumigènes qui font tousser et rire vos adversaires sur le champ de bataille.

Call of Duty Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC.