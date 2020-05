Dishonored : La série ne serait "pas en pause" selon un réalisateur d'Arkane Studios

Les linguistes ne le savent que trop bien : en passant d'un dialecte à un autre, les torsions et autres déformations sont légion. Faut-il dès lors s'étonner qu'une déclaration d'un Texan au patronyme italien pour le compte d'un studio français ait pu semer le trouble ? A priori, non.

La série de FPS narratifs Dishonored pourrait finalement ne pas être en pause, contrairement aux déclarations du lead designer Ricardo Bare, qui l'annonçait en août 2018.

Si l'arc narratif de la reine Jeassmine Kaldwin semble bel et bien terminé, le réalisateur d'Arkane Lyon Dinga Bakaba s'est récemment exprimé sur l'avenir de la série, au cours d'une interview accordée à IGN Middle East :

Nous n'avions jamais développé de suite à l'un de nos jeux auparavant, et il nous paraissait intéressant d'essayer [avec Dishonored 2]. Mais les rumeurs qui veulent que la série soit en pause ont été largement exagérées, et déformées.



Parler de ce qui pourrait exister et dire à un journaliste sur quoi vous ne travaillez pas à un instant précis, ce n'est pas la même chose. Je ne pense pas qu'il ait été décidé de mettre Dishonored en pause, et je pense que la citation [à laquelle vous faites référence] a été mal interprétée.

Il se pourrait donc que nous soyons amenés à retrouver un jour la savante formule qui nous a fait passionnément aimer les aventures de Corvo et d'Emily, mais il faudra sans doute apprivoiser un nouveau cast de personnages :

Nous en avons fini avec l'histoire des Kaldwin et celle de l'Outsider. Quoi qu'il arrive, cette partie de Dishonored est terminée. C'est la réponse la plus honnête que je puisse vous faire : je ne pense pas que nous revisitions l'arc des Kaldwin. C'est un choix créatif : certains ne seront pas d'accord avec cette décision, mais c'est la nôtre.

Les lyonnais qui fêtaient il y a seulement quelques jours leur vingt printemps nous offrent donc un peu d'espoir en cadeau, et il nous tarde évidemment de découvrir en détail leur nouveau projet, Deathloop, dévoilé il y a bientôt un an, et dont nous ignorons encore tout...