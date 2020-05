Arkane Studios : Un documentaire reviendra sur son histoire et les projets annulés dont... Half-Life 2 Episode 4

Ce mardi 26 mai 2020, l'équipe de Noclip mettra en ligne un documentaire se penchant sur Arkane Studios. Celui-ci promet de nous en apprendre un peu plus sur l'histoire du studio lyonnais, dont ses projets avortés.

À voir aussi : FF VII Remake : Le 5e et dernier épisode livre de nouveaux secrets de développement

Fondé par Raphaël Colantonio en 1999, racheté en 2010 par Bethesda, Arkane Studios a, depuis Arx Fatalis, manipulé de nombreux projets, se montrant particulièrement fort avec Dishonored, sa suite et l'excellent Prey.

Ce qu'on sait moins, c'est que les lyonnais ont aussi connu la tristesse de voir certaines productions sur lesquelles ils travaillaient passer à la trappe : The Crossing, un FPS se déroulant à Paris, LMNO, jeu imaginé par Steven Spielberg, développé par DICE et édité par EA, et Ravenholm, qui n'était autre que Half-Life 2 : Episode 4, commandé par Valve à une époque où l'on pensait que l'Episode 3 verrait bien le jour.

Tout ceci apparaîtra dans un documentaire à venir de Noclip, intitulé "The (Untold) Story of Arkane Studios". Et en teaser ultime pour les fans de Gordon Freeman, une courte séquence, qui donne des frissons, a été partagée sur Twitter.

Quand on connaît le talent du studio, qui a également des bureaux à Austin, on ose à peine rêver de ce qu'il aurait pu accomplir avec cette licence. En attendant, on a hâte de découvrir tous les secrets de son histoire...

Quant à Deathloop, annoncé durant l'E3 2019, on espère le revoir prochainement.