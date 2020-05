Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : Chad Muska comme le bon vin en vidéo

Déclaré d'utilité publique en vue d'adoucir une année 2020 vraiment dégueulasse, le remake des deux premiers volets de la série de jeux de skate Tony Hawk continue de mettre en avant les athlètes d'hier et d'aujourd'hui.

À voir aussi : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 s'annonce pour septembre... en 4K

Il y a quelques jours, c'était Steve Caballero qui s'avançait dans Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Cette fois, place à quelqu'un qui n'a pas tant vieilli. Chad Muska était âgé de 22 ans à la sortie Tony Hawk's Pro Skater, alors forcément, aujourd'hui, tout va encore assez bien.

Celui qui est aussi DJ est passé, comme ses camarades, par la séance photo, et reconnaît dans cette courte vidéo que les jeux ont influencé sa vie en général, et qu'il est aussi heureux qu'ils aient eu un impact sur l'industrie du skate.

Et l'un des rois du Nose Manual est très impatient de voir quel accueil va être réservé à Tony Hawk's Pro Skater 1+2 , qui déboulera le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Oh mais t'inquiète, on va pas t'louper, mon pote !