Call of Duty 2020 (Black Ops Cold War) : Des remasterisations de maps multijoueur déjà prévues ?

La nouvelle itération de Call of Duty n'est pas encore annoncée que des rumeurs concernant des remasterisations de maps multijoueurs émergent d'ores et déjà. Cet opus développé par Treyarch nous replongera-t-il dans des zones bien connues des Black Ops ?

À voir aussi : PlayStation Plus : Officiel, voici les jeux PS4 "gratuits" de juin 2020

L'information provient d'une source bien connue de la communauté. Ayant autrefois fait des révélations sous le pseudo de LongSensation, il a indiqué que des maps remasterisées étaient déjà prévues pour le Call of Duty 2020 :

Nuketown, Jungle, Summit and Firing Range are already remastered maps coming to Black Ops 😭



Should have just remastered the original at this rate.