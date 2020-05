Haven : Le compositeur Danger dévoile le premier single dans un superbe clip animé

S'il se fait aussi rare qu'intriguant, le nouveau jeu des français de The Game Bakers parvient encore à nous charmer à chacune de ses apparitions, et la découverte du premier "single" de Haven, que l'on doit à Franck "Danger" Rivoire ne risque pas de changer la donne.

À voir aussi : On a joué à Haven, le nouveau jeu de The Game Bakers (Furi)

Intitulé "4:42 Still Free", dans la tradition chronométrique du compositeur Aurhalpin, ce morceau témoigne d'un partenariat renouvelé, puisque Danger avait participé à la bande-son de Furi, avec le succès que l'on sait. Cette fois, il n'est plus question d'un "simple" featuring, puisqu'il composera l'intégralité de la bande-son du RPG onirique et amoureux.

Si le contraste thématique avec ses morceaux plutôt sombre pourra en interpeller certains, Danger explique sa démarche dans une interview accordée à News Xbox :

C'est vrai que j'aime les atmosphères mystérieuses et nocturnes. Si je jette un regard d'ensemble sur mon travail, je me rends compte que je suis plus généralement attiré par tous les sentiments qui découlent de l'enfance et de l'adolescence. Je suis toujours assez connecté à cette dimension personnelle.



J'ai l'impression que les gens ont tendance à romantiser le monde des enfants, en le décrivant comme un monde merveilleux, un temps d'innocence où tout n'est que joie et simplicité. Ce n'est pas ce dont je me souviens : pour moi, l'enfance est un monde où tout est nouveau, tout est étrange, où les choses ne sont pas définies, c'est un monde fait de peurs irrationnelles. C'est un monde étrange, intuitif et chaotique, où tout est basé sur des sensations. Le travail de Hayao Miyazaki offre une représentation très nuancée de cette vision particulière de l'enfance, et son travail a été une référence importante pour moi lorsque j'ai travaillé sur cette bande-son.



Alors que jusqu'à présent, j'étais plus intéressé par l'exploration des cauchemars dans ma musique, la bande-son de Haven m'a permis d'explorer d'autres aspects plus positifs de l'enfance.

Alors que vous profitez encore de la vidéo reprise générique d'introduction du jeu, dont nous vous avions déjà fait part, rappelons que Haven est attendu cette année sur PC, "PlayStation", Switch et "Xbox". Sans plus de précisions ? Quel suspens...