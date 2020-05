MSI offre une fenêtre de sortie pour ses Bravo 15 et 17 100% AMD

Comme expliqué en avril, MSI souhaite compléter sa gamme de notebook 100% AMD avec l'introduction des laptops Bravo 15 et Bravo 17. L'occasion notamment d'ajouter des processeurs gravés en 7 nm. Cette fois la date de sortie est plus claire (ainsi que des prix en français).

À voir aussi : TEST du MSI GH50 : Un casque milieu de gamme qui fait le job

Pour mémoire les Bravo 15 et 17 intègrent donc chacun un processeur AMD Ryzen Mobile 4000 H de dernière génération dont la gravure en 7 nm et l'architecture Zen 2. Pour épauler le processeur on trouve une carte graphique AMD Radeon RX 5500M qui peut se comparer notamment à une RTX 2060 en termes de puissance si l'on tient absolument à avoir une comparaison avec un GPU Nvidia.

Le but de ce duo est de supporter le jeu en 1080p sans soucis avec de bonnes performances. Ils sont équipes d'une dalle compatible AMD FreeSync Premium avec au choix du 144 Hz ou 120 Hz selon le modèle.

Pour refroidir tout ça on trouve deux ventilateurs et six caloducs avec la technologie Cooler Boost pour optimiser le flux d'air et éviter d'avoir une bouillotte sur le bureau après quelques minutes de jeu.

Les notebooks Bravo 15 et 17 seront donc proposés respectivement à 899 € et 999 € à partir du mois de juin. De l'entrée de gamme de chez MSI côté laptop donc.

Plus d'informations via le site officiel.