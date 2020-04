MSI lance ses laptops BRAVO (15 et 17 pouces) 100% AMD

MSI propose cette fois une gamme de Laptop milieu de gamme 100% AMD et cela aussi bien au niveau du processeur que de la carte graphique.

Si vous voulez autre chose que du combo Intel/Nvidia sachez que MSI présente sa gamme Bravo qui se décline en 2 modèles : L'un de 15 pouces et l'autres de 17 pouces. À part l'écran, les deux Laptops partagent beaucoup en commun comme la possibilité d'un processeur Ryzen 7 4800H gravé en 7 nm (architecture Zen 2) avec au choix entre 8 ou 16 Go de DDR4 3200 MHz.

Pour la carte graphique c'est évidemment aussi de l'AMD avec une carte Radeon RX 5500M pour faire du 1080p sans soucis. Les deux possèdent une dalle IPS Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Outre la taille de l'écran l'autre différence est le stockage disponible puisque le 15 pouces se contente d'un SSD de 512 Go et la version 17 pouces d'un SSD 512 Go avec pour l'accompagner un disque dur d'1 To. Les deux version possèdent un design sobre (voir notre galerie) aux couleurs du constructeur.

Le 15 pouces sera disponible à partir de 929 dollars (855 euros) et le 17 pouces à 1099 dollars (1010 euros) mais vous pouvez d'ores et déjà tabler sur un poil plus avec les taxes. Les PC seront disponibles chez les revendeurs.

Plus d'informations à venir via le site officiel.