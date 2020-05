The Last of Us 2 : Naughty Dog s'attarde sur les détails et son travail de recherche

Vous n'avez pas pu passer à côté (ou alors vous l'avez vraiment fait exprès) : Sony dévoilait ce mardi une séquence de gameplay inédite et attendue de The Last of Us Part II, ce qui ne doit pas nous faire oublier le rendez-vous hebdomadaires fixé avec Naughty Dog et leurs carnets de développeurs.

À voir aussi : The Last of Us Part II nous plonge au coeur de son gameplay en vidéo

Et c'est aujourd'hui l'obsession pour certains éléments imperceptibles du studio californien que l'on découvre dans cette nouvelle vidéo "Au coeur des détails". Tel un rassemblement d'écrivains soucieux de la justesse, Neil Druckmann et son équipe de créatifs expliquent s'être nourris de nombreuses influences pour raconter cette seconde partie, centrée sur la vengeance et la justice.

Ce souci qui semble aux dires de Naughty Dog concerner l'ensemble des protagonistes, et non pas seulement les personnages principaux, qui manifesteront leur colère à travers des visages rougis et des veines gonflées, ou encore des yeux injectés. Druckmann l'avait déjà précisé, mais les groupes d'ennemis qui patrouillent ensemble se connaissent, et s'interpellent donc par leurs noms, histoire de gagner en crédibilité.

Vous pouvez encore compter les jours, puisque The Last of Us Part II n'arrivera que le 19 juin prochain, sur PlayStation 4.