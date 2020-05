Bioshock The Collection dévoile un peu de gameplay nomade, et le poids de chaque épisode

Les cinéphiles ne le savent que trop bien : une trilogie originale aurait largement tendance à résister aux ravages du temps, là où les tentatives mercantilistes de surfer sur le succès d'un nom porteur laissent généralement un goût amer en bouche, pour rester poli. L'éditeur 2K semble l'avoir bien compris, et se contente pour le moment de rééditer l'une des grandes sagas de la génération passée, mais sur Switch.

À voir aussi : Metroid Prime Trilogy : Un vendeur suédois annonce la compilation pour juin

La filiale du géant Take-Two avait annoncé l'arrivée de Bioshock : The Collection sur Switch en mars dernier, aux côtés de Borderlands Legendary Collection et de XCOM 2 Collection. À seulement quelques heures de sa sortie sur l'eShop, la compilation entre ciel et mer dévoile aujourd'hui un peu de gameplay nomade, puisqu'un YouTubeur du nom de Raijin vient de mettre en ligne quelques extraits des trois opus, qui s'offrent à vos yeux plus ou moins ébahis dans notre lecteur ci-dessus.

La page du jeu sur l'eShop permet de découvrir la taille qu'occuperont les trois épisodes de la vénérable série, dans l'ordre d'arrivée : 12,5 Go, 10,4 Go et 20,7 Go. Rappelons que la version physique également prévue ne contiendra que 16 Go de données, et qu'il vous faudra donc télécharger le reste du jeu car tel est l'époque.

Si vous n'avez pas plus peur des profondeurs abyssales que des cités célestes, réjouissez-vous, puisque Bioshock : The Collection débarque dès demain sur Switch.

Que pensez-vous de ces séquences de gameplay portables ? Allez-vous à nouveau prendre l'avion ? Faites-nous part de vos avis de Big Daddies dans commentaires ci-dessous.