Marvel's Avengers : Du gameplay et de la coop' le mois prochain

Même si sa sortie a été retardée au mois de septembre prochain, et malgré la situation mondiale actuelle, Marvel's Avengers s'est fait très discret ces derniers mois. Square Enix vient cependant de révéler que le jeu fera parler de lui dans le détail dans quelques semaines.

Square Enix et Marvel viennent d'annoncer qu'ils diffuseront un stream intitulé "War Table" le 24 juin prochain. Cette émission sera intégralement consacrée à Marvel's Avengers. Au cours de ce stream, l'équipe du jeu reviendra longuement sur ce dernier et présentera de nouvelles informations et images.

D'après les premières informations communiquées au sujet de ce stream, Square Enix montrera donc de nouvelles séquences de gameplay (avec des détails sur les différents costumes proposés pour chaque héros), des extraits des missions liées à l'histoire principale ainsi que des passages du jeu en coopération.

Pour rappel, Marvel's Avengers est toujours prévu pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Square Enix profitera-t-il de ce stream pour annoncer la sortie de son jeu sur PS5 et Xbox Series X ? Seul l'avenir le dira (même si la possibilité que le jeu soit proposé sur les consoles next-gen a déjà été abordée par des membres de l'équipe du jeu).