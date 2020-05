Sea of Thieves met le cap sur sa mise à jour Lost Treasures en vidéo

Hola moussaillon ! Le jeu Sea of Thieves continue son petit bonhomme de chemin et dévoile en ce jour sa nouvelle mise à jour Lost Treasures en vidéo.

À voir aussi : Sea of Thieves débarque sur Steam bientôt, la date de sortie dévoilée

Voilà donc encore une nouvelle mise à jour de contenu pour Sea of Thieves. Il s'agit de l'ajout de nouveaux défis temporaires à réaliser comme l'exploration de lieux spécifiques ou la recherche de tel ou tel trésor. Certains d'entre eux ne pourront se faire qu'une seule fois.

L'occasion aussi d'ajouter l'événement baptisé Fort Nights qui se tient tous les vendredis et les Ruées vers l'or qui permettent d'avoir une augmentation en or pour les objets vendus tous les jours entre 19h et 20h... et 3h et 4h du matin. Ouch !

Mais ce n'est pas tout puisqu'on peut voir quelques extraits de l'événement Hunter's Haul qui est entièrement dédié à la pêche à partir du 17 juin. Notons aussi que Rare souhaite proposer aux joueurs la possibilité de progresser dans l'aventure à leur rythme et pour cette raison de nouveaux points de sauvegardes sont présent

Pour finir, dès le 10 juin prochain, il sera possible d'obtenir des éléments cosmétiques pour votre navire à savoir un drapeau, des voiles, une coque et une figure de proue inspirés de l'autre jeu Microsoft State of Decay.