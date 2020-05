PS5 : Qu'attendre de l'événement du 3 juin selon un journaliste américain

Diverses sources fiables s'accordent désormais pour dire que Sony a retenu la date du 3 juin prochain pour sa prochaine présentation en rapport avec la PlayStation 5. Mais de quoi sera-t-il question au cours de cette présentation en ligne ? Une des personnes qui a avancé la date du 3 juin apporte quelques éléments de réponse à ce sujet.

Jeff Grubb, journaliste fiable du site Venture Beat, livre les premières indications à propos de l'événement PS5 apparemment prévu par Sony pour le 3 juin prochain. D'après ses sources qui ont connaissance des plans de Sony, le constructeur compte "se concentrer sur ce que les jeux next-gen PlayStation 5 pourront faire."

Le journaliste explique que Sony a conscience de la réaction négative des joueurs au dernier Inside Xbox à cause du manque de séquences de gameplay. Et selon ses informations, Sony veut "s'appuyer sur des jeux PS5 qui tournent bel et bien sur du vrai hardware."

Jeff Grubb indique cependant qu'il ne faut malgré tout pas s'attendre à ce que Sony balance tout le 3 juin prochain. Selon lui, le géant japonais aurait d'ores et déjà prévu d'autres événements. Il évoque par exemple un State of Play pour l'instant prévu pour le début du mois d'août qui parlerait des jeux à venir aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Il estime par ailleurs que le constructeur pourrait se retenir de dévoiler la date de sortie et le prix de la PS5 car ce dernier n'est pas encore gravé dans la roche. Sony "voudrait sortir sa console à un prix compétitif mais ne veut pas non plus vendre son hardware à perte."

Les choses semblent en tout cas se préciser. Si Sony compte bel et bien montrer des jeux PS5 le 3 juin prochain, il devrait communiquer la chose rapidement. L'officialisation de cet événement pourrait-elle être l'annonce prévue pour cette semaine dont parlait un insider il y a quelques jours ? Verdict attendu rapidement.

Qu'attendez-vous du prochain événement PS5 ? Sony doit-il, selon vous, se concentrer sur les jeux ? Ou doit-il également évoquer l'apparence de la console, sa date de sortie et/ou son prix ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.