Call of Duty Modern Warfare : Voici comment gagner de la place sur le disque dur PS4 et Xbox One

Call of Duty : Modern Warfare est indéniablement un jeu gourmand. Tous les joueurs n'ont pas forcément un disque dur de 1 To et ne peuvent donc pas se permettre d'allouer pas loin de 200 Go pour un seul et même jeu ! Oui, déjà.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare : Du double XP à venir très bientôt

Nos confrères de Dexerto ont trouvé une astuce pour vous éviter de galérer comme des euh... galériens, tout d'abord sur PS4. Celle-ci consiste à supprimer le jeu entièrement (oui, oui) pour ensuite ne télécharger que le multijoueur et Warzone. Cela permettra de grappiller quelques giga salvateurs en ne sélectionnant que les parties que vous souhaitez.

Toujours d'après nos confrères, la chose est plus simple encore sur Xbox One. Sur la dernière console de Microsoft, il suffit d'aller dans le menu "application du jeu" et de désinstaller les parties auxquelles vous ne jouez plus comme le solo et ou les opérations spéciales (au cas où).

L'opération sur PS4 demande tout de même d'avoir une connexion stable et la fibre pour ne pas avoir à attendre des jours avant de rejouer au titre. Toutefois, cela reste une bonne astuce pour avoir de la place de libre pour les jeux à venir.