Famitsu aurait un scoop SEGA "révolutionnaire" aussi "énorme que celui de Wired sur la PS5"

Lors de sa dernière vidéo en direct sur YouTube, le journaliste spécialiste de la Tech, le japonais Zenji Nishikawa a fait savoir qu'il aurait un "énorme scoop" venant de SEGA, qu'il met volontiers au même niveau que l'article PlayStation 5 de Wired, dans le numéro du 4 juin de Weekly Famitsu. La Dreamcast 2 annoncée ?

Rappelons que Wired avait eu des informations de première main sur la PS5... en avril 2019 après avoir eu le privilège de discuter de longues heures avec le designer de la PS4 et aussi de la PS5, Mark Cerny.

Or, si l'on en croit les révélations de cet individu visiblement TRÈS bien informé, SEGA serait donc sur le point de faire une énorme révélation au journaliste de Famitsu, dans la prochaine édition de l'hebdomadaire nippon.

Nishikawa tient en effet une chronique régulière sur la tech et le numérique dans le magazine en question, et intitulée "Conversation compliquée à propos des jeux". Son futur scoop, en tout cas tel qu'annoncé par lui, pour le numéro du 4 juin devrait être selon ses termes, "révolutionnaire" et va "soulever l'industrie des jeux". Rien que ceci.

Voici ses propos émanant de la vidéo en question (qui dure 4 heures...), et dont Gematsu a bien voulu traduire pour en ressortir ce qui nous intéresse ici :

Ma chronique dans le numéro de Famitsu de la semaine prochaine est folle. J'ai un gros scoop... C'est une première mondiale. Et une exclusivité. Ce n'est peut-être pas Nikkei ou Weekly Bunshun, mais si vous voulez savoir si c'est un scoop aussi gros... c'est totalement le cas ! C'est un scoop d'une entreprise de jeux que tout le monde aime. Un scoop fou. L'année dernière, Wired a eu l'histoire exclusive sur PlayStation 5, non ? D'autres médias ne l'ont pas fait. C'est ce niveau de ce scoop. J'ai interviewé le personnel exécutif et technique d'une certaine entreprise, c'est vraiment révolutionnaire... vraiment, c'est une révolution.

Hmmmm.... intrigant n'est-ce pas ?

Ce sera dans Famitsu jeudi prochain. J'ai déjà envoyé mon papier, et l'impression est en cours. C'est un scoop à un niveau tel que lorsque l'histoire sortira, d'autres médias iront voir l'entreprise en question et questionnera : "Pourquoi ne nous avez-vous pas laissé le couvrir ?" Peut-être que les gens diront : "Qui a été le premier à sortir cette histoire ?". "C'était Zenji Nishikawa ici dans cette vidéo, en avance.

Avant de poursuivre, tout content de son scoop :

Je ne peux pas en dire plus ici [...] Mais on m'a dit que c'était OK de le faire lors de diverses réunions. On en parle ailleurs. Mais pas dans les médias. Cela va stimuler l'industrie des jeux.

Si Nishikawa n'avait pas précisément de prime abord que le scoop en question était un grand nom du jeu vidéo mondial, il a par la suite lâché sans la vouloir, qu'il concernait bel et bien SEGA. Evidemment, quand on entend ce nom, on ne peut s'empêcher de penser à l'éventuelle arrivée de la Dreamcast 2, dont les rumeurs d'un retour sont nombreuses depuis plusieurs années, mais selon ses dires, ce n'est pas le cas. Fausse joie.

Bien que nous e soyons sûr de rien, Gematsu nous apprend également que le 3 juin marque le 60e anniversaire du géant japonais, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des nouvelles autour de cette date. Avant de rappeler que l'entreprise japonaise de jeux vidéo avait commencé sa campagne promotionnelle du 60e anniversaire en mars dernier.

Et comme on dit, qui vivra verra ! Une chose est sûre, les 3 et 4 juin prochains, entre le reveal potentiel de la PS5 et ce "scoop" annoncé sur SEGA, on ne devrait pas s'ennuyer !