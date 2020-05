The Last Guardian : Un film en route, par le scénariste de Godzilla et Kong Skull Island

Le jeu vidéo fourmille d'univers tous plus intéressants les uns que les autres. L'industrie du cinéma pourrait bien lorgner cette fois sur celui des jeux de Fumito Ueda, en tentant de porter son dernier en date sur grand écran.

Sony Pictures serait en train de travailler sur une adaptation cinématographique de The Last Guardian selon l'insider Daniel Richtman. Ce dernier croit savoir que Kevin Misher (Le Roi Scorpion), sera à la production et que Max Borenstein ferait partie du projet.

Borenstein est connu pour avoir travaillé en tant que scénariste sur le Godzilla de 2014, sa suite, King of Monsters, ainsi que le Kong : Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, celui-là même qui doit se charger de Metal Gear. Il s'y connaît donc un peu en grosses bestioles. Mais de là à réussir à retranscrire la magie d'un jeu dans lequel les mots sont peu nombreux...

Les indiscrétions font état d'un casting lancé pour quatre personnages : le garçon, âgé de 12 ans, Trico, la gigantesque créature qui l'accompagne dans son périple... Et des personnages secondaires nommés Ariana et Ueda, décrits comme une femme de 27 ans et un homme entre 30 et 39 ans à à la recherche de leur fille, Mono. Ce nom est celui de la jeune femme que Wander tente de ramener à la vie dans Shadow of the Colossus.

Ni Sony ni GenDesign n'ont apporté de commentaire. Si cela est avéré, on s'amusera évidemment de savoir s'il prend autant de temps à arriver que le jeu ou que le long-métrage Uncharted.

