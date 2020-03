Les studios de Control, Limbo et Last Guardian signent avec Epic Games

Plus tôt aujourd'hui, nous vous indiquions que Remedy Entertainment avait signé un accord d'édition avec un éditeur majeur autour de ses deux prochains jeux. L'identité de ce mystérieux éditeur est désormais connue et l'on apprend au passage que le studio finlandais n'est pas le seul à avoir signé un accord de ce type.

Epic Games vient d'annoncer Epic Games Publishing, démarche présentée par le studio américain comme étant un "nouveau mode d'édition multi plates-formes centré sur les développeurs." Et pour accompagner cette annonce, Epic Games a révélé l'identité des trois premiers studios qui ont signé avec Epic Games Publishing.

Ces studios sont donc Remedy Entertainment (Alan Wake, Control), Playdead (Limbo, Inside) et gen DESIGN (The Last Guardian). L'éditeur affirme proposer les "conditions les plus favorables du marché" aux studios et décrit la manière de fonctionner de l'Epic Games Publishing de cette manière :

Liberté créative absolue et pleine propriété. Les développeurs détiennent toute la propriété intellectuelle et le contrôle créatif total de leur travail.



Projets entièrement financés. Epic Games Publishing pourra prendre en charge la totalité des frais de développement, des salaires des développeurs aux dépenses liées au lancement des jeux telles que l'assurance qualité, la localisation, le marketing et les coûts de publication.



Partage égal des bénéfices (50/50). Les développeurs perçoivent un revenu équitable pour leur travail : une fois les coûts récupérés, ils toucheront la moitié de tous les profits au minimum.

À l'heure où sont écrites ces lignes, rien n'a été annoncé concernant les projets de ces trois studios. On sait simplement que Remedy planche sur deux titres se déroulant dans le même univers (et un de ces deux titres sera un AAA). Sachant qu'il s'agit d'un accord d'édition multi plates-formes, tout pousse à croire que les jeux édités par Epic Games Publishing sortiront sur PS5 et Xbox Series X.

