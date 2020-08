Remedy Entertainment fête ses 25 ans avec Epic Games en vidéo

On le sait désormais, Remedy Entertainment a noué un partenariat avec Epic Games pour ses prochains jeux "next-gen". Au moins deux sur les 4 en projets, si mes comptes sont super exacts. Sinon, lynchez-moi, peu importe.

Et c'est pourquoi, à la surprise quasi générale, Epic Games a tenu à écrire une petite bafouille sur son blog super personnel, à propos du studio finlandais, qui fête donc ses 25 ans d'existence cette année maudite (ou salvatrice).

Voici la lettre en question :

Plus tôt cette année nous avons annoncé que Remedy Entertainment ferait partie des premiers développeurs à nous rejoindre dans l'aventure Epic Games Publishing. Ce mois-ci, ce studio légendaire sorti de la scène démo finlandaise fête ses 25 ans.



Pendant plus de 20 ans, Remedy nous a offert des expériences de jeu de haut niveau qui ont marqué les joueurs au fil des années. Le drame policier dur au gameplay Bullet Time novateur de Max Payne. Le décodage des mystères de Bright Falls dans le thriller psychologique Alan Wake. L'action à la troisième personne surnaturelle et palpitante de Control. Les jeux de Remedy tiennent une place spéciale dans nos coeurs.



L'une des meilleures choses dans notre travail est de pouvoir admirer le labeur d'une équipe et d'avoir l'opportunité de les aider à réaliser leurs projets. L'année dernière, nous étions bien entendu impatients de nous réunir avec leur équipe et d'en apprendre plus sur ce qu'ils projetaient de faire. Après quelques réunions et après avoir appris à nous connaître un peu mieux, il était évident que leur vision solide et enthousiaste méritait le soutien et la liberté créative que nous étions prêts à offrir. En tant que fans, c'était les jeux auxquels nous avions besoin de jouer.



Nous sommes impatients de les partager avec vous, mais il est encore trop tôt pour dévoiler les prochains jeux de Remedy. En attendant : joyeux anniversaire Remedy Entertainment. Nous avons hâte d'écrire le prochain chapitre avec vous.

Et voilà !