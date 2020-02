Remedy Entertainment a quatre projets sur le feu

Les parents de Max Payne et Alan Wake ont aussi des résultats financiers à présenter de temps à autres. Ils ont aussi des commentaires à apporter. Et, aussi, ils peuvent parler de l'avenir.

Pour Cero Virtala, PDG de Remedy, l'année 2019 a été bonne financièrement parlant. Avec un chiffre d'affaires s'élevant à 31,6 millions, l'augmentation par rapport à 2018 (20,1 millions d'euros) est substantielle. Même chose avec le bénéfice opérationnel qui passe d'un timide 600.000 euros à 6,5 millions d'euros.

Outre les royalties de ses anciens titres, comme Alan Wake, La principale source de revenus, c'est évidemment Control. Le jeu d'action-aventure n'a pas nécessairement connu un démarrage fulgurant, mais sa qualité, le bouche à oreille et les nombreuses récompenses engrangées lui permettent de suivre un parcours plutôt serein. D'autant qu'il semble d'ores et déjà prévu que de "nouvelles plateformes" devraient l'accueillir. On imagine qu'il est question de PS5 et de Xbox Series X.

Concernant les projets en cours, on sait qu'une des équipes du studio finlandais employant 248 personnes planche sur les deux extensions à venir cette année, AWE et The Foundation, et que le travail sur Crossfire, une campagne solo, continue.

Deux autres chantiers sont en cours : d'abord le projet Vanguard, un jeu-service multijoueur, qui a désormais une première version jouable en interne. Il se prépare pour la phase de pré-production... tout comme un quatrième jeu en développement qui n'a pas encore été annoncé. Je vois des cierges sur lesquels sont écrits distinctement les mots Alan Wake 2 ou j'ai berlue ?