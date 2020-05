Streets of Rage 4 : Dotemu travaille sur plusieurs "projets similaires"

Streets of Rage 4 est une des belles surprises vidéoludiques de cette première moitié de l'année 2020. Les joueurs, et plus particulièrement les nostalgiques et amateurs de ce type d'expérience, ont par conséquent hâte de découvrir les prochains projets des équipes derrière le revival de la série de SEGA. Et le teasing a déjà commencé.

À lire aussi : TEST de Streets of Rage 4 : Les coups de grâce ?

Dotemu, Lizardcube et Guard Crush, les partenaires derrière Streets of Rage 4 ont récemment pris part à une session de questions-réponses sur le site américain Reddit. Et au cours de cette dernière, Dotemu et rappelé son intention d'ajouter du contenu à ce même Streets of Rage 4. L'éditeur affirme cependant que rien n'a été déterminé à ce sujet pour le moment et qu'il communiquera plus d'informations à ce sujet bientôt.

Questionné au sujet d'une éventuelle suite, Cyrille Imbert, le PDG de Dotemu a déclaré que cette dernière n'était pas à l'ordre du jour tout en faisant au passage une révélation qui a de quoi intriguer :

Nous n'en avons pas encore discuté mais nous souhaitons d'abord nous concentrer sur Streets of Rage 4 et continuer d'y ajouter du contenu. Chez Dotemu, nous travaillons actuellement sur trois projets similaires non-annoncés donc restez à l'écoute. Du côté de Lizardcube, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un ses projets à venir soit un remake ou une suite de Comix Zone à en croire Ben Fiquet, le directeur artistique du studio :

Pour être honnête, je n'ai jamais joué à Comix Zone. Ça a l'air d'être un excellent jeu mais je ne suis pas certain que je me lancerais sur la création d'un jeu vis-à-vis duquel je n'ai aucune connexion. Mais je peux clairement voir des similitudes entre les deux au niveau du style artistique. Il est donc possible de s'attendre à ce que Dotemu propose des suites remises au goût du jour de classiques du jeu vidéo. Pour rappel, l'éditeur français a, en plus de Streets of Rage 4, proposé des jeux comme Windjammers 2 ou encore Wonder Boy : The Dragon's Trap au cours des dernières années.

Sur quoi planche Dotemu selon vous ? Sur quelles licences souhaiteriez-vous qu'il travaille ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.