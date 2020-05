The Last of Us Part II : Un peu d'histoire avec un carnet de développeurs

Quelques jours après une nouvelle bande-annonce pour le moins anxiogène, Sony et Naughty Dog publient entament une série de vidéos qui s'attarderont sur divers aspects de la suite tant attendue de The Last of Us.

À voir aussi : The Last of Us Part II nous angoisse à mort avec son nouveau trailer

Inside The Last of Us Part II, ce sont quatre vidéos qui vont popper chaque mercredi jusqu'au 3 juin. La première, qui est disponible dès maintenant se penche sur l'histoire de The Last of Us Part II en nous dévoilant les thèmes abordés et discuter un peu de Joel et Ellie et leur vie dans la communauté de Jackson.

Pour évoquer cela, avec quelques extraits du jeu garantis sans spoilers, on retrouve Neil Druckmann, son réalisateur, Anthony Newman, le co-réalisateur et Halley Gross, la scénariste.

Concernant les prochaines vidéos, attendez-vous à entendre parler du gameplay (20 mai), des détails du jeu (27 mai) et de l'univers (3 juin).

The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin prochain sur PS4.