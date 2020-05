Outriders : Une présentation live programmée pour cette semaine

Il n'est pas, pour le moment, le TPS que l'on attend avec fébrilité. Mais depuis notre prise en mains, on espère que certaines choses ont changé pour Outriders. Il sera possible de découvrir si c'est bien le cas.

Camille était revenu pas très convaincu par son premier contact avec Outriders, c'est peu de le dire (Outriders (Next-Gen) : Nos impressions désenchantées sur ce Gears of War sous sédatif). On espère réellement que depuis que les journalistes l'ont approché, People Can Fly a bien travaillé, de manière à en faire un jeu d'action aussi plaisant à jouer qu'à regarder.

Les parents de Painkiller et Bulletstorm vont nous faire faire le tour du propriétaire dans quelques jours. Ce jeudi 28 mai à 18h00 démarrera une présentation en direct d'Outriders sur YouTube et Twitch. Celle-ci, qui sera la première diffusion des Transmissions, émission mensuelle, permettra de découvrir de nouvelles zones, de nouveaux ennemis, de l'équipement jamais vu et des fonctionnalités qui n'avaient pas encore été révélées jusqu'ici.

De quoi susciter un peu plus d'enthousiasme au sujet de ce jeu d'action coopératif prévu pour cette fin d'année sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X ? C'est souhaitable.