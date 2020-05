Resident Evil 3 : Capcom révèle un changement fait pour relier le jeu à Resident Evil 4

Les pratiques commerciales de Capcom depuis plusieurs décennies font qu'imaginer que l'éditeur japonais prépare actuellement un remake de son immensément populaire Resident Evil 4 ne paraît pas farfelu. Un élément récemment révélé par Capcom pousse en tout cas à croire qu'il se trame bien quelque chose autour des aventures de Leon S. Kennedy en Espagne.

Il y a quelques jours, Sony publiait sur le PlayStation Blog une interview de Kiyohiko Sakata, le réalisateur du remake de Resident Evil 3, consacrée à la nouvelle version du Nemesis. Au cours de cet entretien, le sujet de la nouvelle capacité d'infection des zombies dont dispose désormais le Nemesis a été abordé. Et c'est là que Kiyohiko Sakata fait une révélation qui a de quoi interpeler les fans de la série de Survival Horror de Capcom :

Question : Nemesis peut désormais infecter les zombies avec des parasites. Qu'espérait accomplir Capcom en effectuant ce changement, des points de vue de la narration et du gameplay ?



Kiyohiko Sakata : Cela a été mis en place de manière à différencier Nemesis du Tyrant (Mr X, ndlr) de Resident Evil 2. Nous souhaitions que le Nemesis apparaisse comme comme un adversaire encore plus redoutable. Nous avons donc commencé à réfléchir à des capacités alternatives en plus de son artillerie lourde.



En fin de compte, nous nous sommes arrêtés sur cette capacité en raison de la présence des Ganados dans Resident Evil 4. Les Ganados sont des ennemis humanoïdes créés des suites d'une infection au parasite Plagas, la base originale du NE-α (le virus utilisé pour créer le Nemesis par Umbrella Europe, ndlr). Quand Plagas s'active, il sort du cou de son hôte sous la forme d'une tentacule. NE-α a été créé de manière à imiter cette qualité parasitique. Nous souhaitions que les ennemis infectés soient visuellement similaire aux Ganados infectés par le Plagas afin de permettre aux fans de mieux comprendre où se place le Nemesis dans l'univers de Resident Evil. Il convient de noter que même si c'était le design et l'historique du Nemesis dans cette réinvention de Resident Evil 3, le Nemesis n'a pas été conçu avec ça à l'esprit dans le Resident Evil 3 : Nemesis original. Il n'est pas surprenant que les scénaristes et concepteurs du Resident Evil 3 original n'aient pas conçu le jeu en ayant déjà à l'esprit ce qui allait se passer dans Resident Evil 4. Cette modification du Nemesis pour le lier à ce qui est vu dans Resident Evil 4 donne cependant de quoi penser que Capcom a des idées derrière la tête concernant ce même quatrième épisode. Pour rappel, une rumeur fiable récente affirme qu'un remake de Resident Evil 4 est d'ores et déjà en développement.

