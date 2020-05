XIII montrera du gameplay le 8 juin prochain, sur PS5 et Xbox Series X aussi ?

Comme prévu dans le planning de la IGN Summer of Gaming prochaine, le remake de XIII se montrera sous la forme d'un trailer qui révélera tout sur l'univers visible, en juin prochain. Ou presque.

Et c'est forcément par le biais d'un tweet du compte officiel de Microids son nouvel éditeur, au cas où la nouvelle vous aurait échappée dans le long listing des festivités de cet événement, que la nouvelle a été faite.

The first gameplay reveal of the FPS #XIII will air during the #IGNSummerOfGaming on June 8th!



Rendez-vous le 8 juin pour découvrir le premier gameplay trailer du FPS #XIII lors du #IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/Vjtut5OEFv