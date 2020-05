Ubisoft annonce le Ubisoft Forward pour le 12 juillet 2020, un RDV totalement digital

Avec la pandémie qui menace la bonne marche du monde (ou alors c'est une bénédiction, allez savoir), Ubisoft présentera aussi ses jeux, lors d'en événement ne ligne, faute de combattants.

À voir aussi : E3 2020 : Ubisoft réagit à son annulation et évoque des événements en ligne

Comme JE vous l'avais dit (un jour), Ubisoft annonce que sa première conférence digitale, Ubisoft Forward , se tiendra le 12 juillet prochain. Une date qui rappelle des souvenirs à certains footeux, mais je m'égare totalement.

Cette conférence, jugée "digne de l'E3" selon la société française de jeux vidéo, proposera des "informations exclusives sur les jeux, des annonces inédites et bien d'autres surprises".

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more 🎉 Stay tuned... #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL