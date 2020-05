Summer Game Fest : 2 nouveaux événements datés, de nombreux studios impliqués

Après avoir été dans quelques bons coups, comme l'annonce de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ou la révélation de la démo Unreal Engine 5, l'événement étendu de Geoff Keighley garnit encore un peu plus son agenda avec deux nouveaux rendez-vous.

Le lundi 22 juin et le lundi 20 juillet, le Summer Game Fest proposera deux "Developer Showcases" en partenariat avec Day of the Devs (Double Fine et iam8bit). Ces événements retransmis serviront à mettre en lumière une sélection de jeux indépendants et AAA. Chacun proposera de découvrir du gameplay, de récolter de nouvelles infos et même d'être spectateur de performances musicales.

Parmi les participants confirmés, on trouve :

Akupara Games

Annapurna Interactive

The Behemoth

Finji

Kowloon Nights

Longhand Electric

MWM Interactive

Panic

Sabotage Studio

Skybound Games

Team17

thatgamecompany

Tribute Games

ustwo games

Day of the Devs offre l'opportunité à des studios qui le désirent de participer en remplissant un formulaire. Déjà, vu la liste des acteurs présents, on peut se dire que l'on devrait être servis en belles annonces. Avec des WORLD PREMIERE ? Et pourquoi pas ?