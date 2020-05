System Shock 3 est récupéré par Tencent

La communication au point mort, les déclarations faisant état de problèmes menaçant son développement... System Shock 3 semblait mal engagé, mais d'un coup, le ciel semble s'être éclairci, même s'il reste un peu de brume.

OtherSide Entertainment, en charge de System Shock 3, a laissé un message aussi nébuleux que rassurant sur Twitter :

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward.

2/2 As a smaller Indie studio, it had been challenging for us to carry the project on our own. We believe Tencent's deep capabilities and expertise as a leading game company will bring the franchise to new heights.