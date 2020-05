Call of Duty Modern Warfare : Capitaine Price, l'opérateur de la saison 4 de Warzone ?

La saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare se fait de plus en plus concret, et les spéculations sont plus que jamais présentes concernant le prochain opérateur d'envergure à venir. Une intrigante vidéo provenant du site officiel Call of Duty semble livrer un indice de taille.

Cette vidéo d'une minute visionnable juste ci-dessus nous permet de voir qu'un opérateur vétéran est craint par ses ennemis. Ce dernier porte un bob et ressemble à s'y méprendre au célèbre... Capitaine Price.

Verdansk accueillera-t-elle le célèbre capitaine dans ses rangs ? Cela semble fort probable. Dans tous les cas, nous sommes impatients de connaitre les surprises à venir pour cette saison 4 de Warzone. La destruction de la map ? Un nouveau territoire ? Ou au moins le Duo ? Wait & see, comme dirait l'autre.