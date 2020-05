Fortnite : Après la bande-annonce de Tenet, un film complet de Christopher Nolan bientôt projeté dans le jeu

Cette nuit, les joueurs du Battle Royale d'Epic Games ont eu droit à une petite surprise. La nouvelle bande-annonce du prochain long-métrage de Christopher Nolan y a été diffusé en avant-première. Et il y aura encore plus cet été.

Fortnite est-il devenu la scène virtuelle dont nous avions besoin ? Allez savoir. Ce qui est sûr, c'est que le monde de la culture expérimente de plus en plus dessus.

Après Star Wars et le concert de Travis Scott (Fortnite : Les chiffres dingues des concerts de Travis Scott), c'est Tenet, nouveau film de Christopher Nolan (The Dark Knight, Inception, Interstellar...) qui s'est dévoilé davantage dans le mode Party Royale du jeu en ligne ultra-populaire.

Ce WORLD PREMIERE, propulsé par l'inévitable Geoff Keighley, s'est accompagné d'une autre information tout en distanciation sociale :

Just announced during the Tenet trailer premiere - Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW