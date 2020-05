Fairy Tail super retardé pour cause de Coronavirus

Koei Tecmo et Gust ont annoncé pas plus tard que ce jour que la sortie de Fairy Tail serait super retardée pour cause de virus couronné (CORONAVIRUS). Initialement prévu au 25 juin, il faudra encore attendre plus longtemps avant de le voir débarquer en Europe, au Japon, et en Amérique du Nord.

Désormais prévu pour le 30 juillet prochain en Europe et au Japon (le 31 juillet aux USA), Fairy Tail sera donc un peu à la bourre, comme nous l'explique doctement l'éditeur, via un message que l'on qualifiera volontiers de sibyllin :

En raison du monde en constante évolution perturbé par le COVID-19, Koei Tecmo et Gust Studios repoussent la sortie de Fairy Tail jusqu'au 30/31 juillet 2020. L'équipe de développement travaille très dur pendant une période sans précédent pour offrir l'ultime magie de l'expérience du RPG japonais aux fans du monde entier et nous apprécions la patience de tout le monde alors que nous mettons la touche finale à cette aventure passionnante.

Fairy Tail sera donc désormais disponible le 30 juillet chez nous sur PlayStation 4, Switch et PC via Steam.