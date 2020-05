Xbox Game Pass : Les jeux consoles et PC sont là, Alan Wake et Minecraft Dungeons s'avancent

Comme l'avait prédit le très divinatoire Plume, les jeux Xbox Game Pass (consoles et PC), auront droit à l'arrivée tant attendue d'un certain Alan Wake, pas plus tard que ce jeudi 21 mai, super férié pour le commun de mortels. Mais pas que, puisque deux autres titres débarquent sur console et un troisième sur PC.

Nous vous faisons effectivement part il y a quelques jours de la possibilité de jouer en streaming (ou en téléchargement) au superbe Alan Wake, sorti sur Xbox 360 il y a maintenant 10 ans... et 8 ans sur PC. Du coup, ceci se fête allègrement, avec donc sa disponibilité immédiate sur le Game Pass aussi bien de la Xbox One que du PC.

Ainsi, deux titres sont disponibles ce 21 mai :

Alan Wake ([email protected]) - Disponible aujourd'hui Le culte Alan Wake, de Remedy Entertainment, fête ses 10 ans cette année. Dans sa quête pour retrouver sa femme disparue au cours de leurs vacances, le célèbre écrivain Alan Wake découvre les pages d'un thriller qu'il ne se souvient pas avoir écrit. Une ombre noire hante la petite ville de Bright Falls, poussant Wake jusqu'aux frontières de la folie dans son combat pour percer ce mystère et sauver celle qu'il aime.

Cities : Skylines ([email protected]) - Disponible aujourd'hui Cities: Skyline fait son retour dans le Xbox Game Pass ! Ce titre vous met aux commandes d'une ville en pleine croissance - vous serez responsable de la construction de ses premières rues jusqu'aux moindres besoins en constante évolution d'une vibrante cité peuplée de milliers d'habitants. Concevez, construisez et gérez la ville de vos rêves, de ses services publics à ses arrêtés municipaux et mettez-vous au défi de transformer une humble bourgade en une vibrante mégalopole.

Titre disponible le 26 mai :

Minecraft Dungeons - Disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Frayez-vous un chemin dans un tout nouveau jeu d'action-aventure inspiré par les dungeon crawlers classiques et qui se déroule dans l'univers de Minecraft ! Parcourez les donjons en solo ou avec des amis ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent coopérer à travers des niveaux extrêmement variés remplis d'action et de trésors, le tout dans une quête épique pour sauver les villageois et triompher du terrible Arch-Illager !

Enfin, un dernier titre (sur PC uniquement) est lui aussi de la partie :

Plebby Quest : The Crusades ([email protected]) Survivez aux ambitions démesurées de ceux qui rêvent d'un empire, soyez plus malin que vos voisins qui cherchent à brûler vos propriétés et apprenez à gérer les demandes souvent déraisonnables des religieux. Une seule question se posera alors que vous chercherez à entrer dans la légende : allez-vous les brûler ou finir au bûcher ?

Rappelons que l'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC, 3,99 euros en prix de lancement pour ces derniers. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).