PS5 : Gran Turismo 7 fuite son existence en une image ?

Longtemps annoncé, jamais dévoilé, Gran Turismo 7 reste quelque peu une arlésienne de notre incroyable média, alors que Gran Turismo Sport est quant à lui devenu par définition le porte-étendard de la licence de Sony et de de Kazunori Yamauchi, à travers notamment ses nombreux championnats officiels eSport. Il se pourrait pourtant bien qu'il y ait un petit aperçu de la chose...

En effet, le constructeur d'accessoires et surtout de cockpits, Next Level Racing, licencié PlayStation officiel a récemment publié une image sur ses réseaux sociaux suggérant qu'un certain Gran Turismo 7 était bel et bien en phase terminale de développement et qu'il sortirait.. en 2020.

Un message qui donc donc été publié (et retiré depuis) sur les chaînes Twitter, Facebook et Instagram de la société précisait ainsi :

Quel jeu de course attendez-vous le plus avec impatience en 2020 ?

... avec une image (à voir dans notre galerie), plutôt explicite sur la chose, puisqu'on y voit notamment logo de Gran Turismo 7. En tout cas, ça y ressemble A MORT.

En plus du logo de Gran Turismo 7 on y découvre également les logos pour les titres annoncés Automobilista 2, F1 2020 et DIRT 5.

Le site Gematsu qui a fait des recherches concernant d'éventuels logos GT7 créés par des fans, n'a pas pu retrouver le même que sur l'image.

Même si les messages en question ont été retirés des réseaux sociaux de Next Level Racing, il pourrait tout à fait s'agir d'un logo de "placement", comme pour attendre une bonne nouvelle. A moins que l'accessoiriste ait eu vent des plans de Sony concernant cette fameuse présentation annoncée pour début juin et qui doit normalement présenter la PS5.

Il vient en tout cas de préciser via un message, qu'il s'agissait-là d'un simple mock-up et qu'il ne sait rien de rien des plans de Sony... Soit. Dans ce cas, pourquoi utiliser un logo GT7 qui n'a jamais été officiellement annoncé, plutôt que celui de GT Sport ?

Vous avez 12 heures.