RUMEUR. La PS5 présentée début juin, un State of Play en août, la Xbox Series X montrée début juin

Le journaliste de Venturebeat, Jeff Grubb maintient ses dires qu'il avait tenus dès le 30 avril dernier : à savoir la confirmation d'une présentation de la PS5 pour le jeudi 4 juin prochain. Son dernier article sent bon la confirmation dans ce sens Evidemment, tout ceci reste encore à l'état de rumeurs, comme l'indique le titre.

À voir aussi : PS5 : Sony présenterait "beaucoup" de jeux pendant son événement de juin

Si rien n'a encore été officialisé, mais ce qui ne saurait tarder soyons-en assurés, Jeff Grubb, journaliste de Venturebeat plutôt très bien informé, confirme de son côté la tenue d'une présentation de la PS5 pour le 4 juin prochain, MEME si rien n'est encore sûr donc, puisque Grubb estime désormais que cette date n'est pas encore définitive.

En effet, JG parle désormais d'un événement "autour de juin". Alors que Sony Interactive Entertainment était censé constituer "une liste" de titres PS5 à présenter à la fois des jeux internes et d'éditeurs tiers, la date changeante pourrait visiblement "causer des complications à cet égard".

Si Grubb parlait précédemment sur Twitter d'un événement début juin de qu'il avait qualifié de "vitrine de nouvelle génération" avec "beaucoup de jeux" présentés, désormais avec cet éventuel changement de date, il précise que "ceci devrait toujours être important, mais peut-être pas aussi gros que dit qu'auparavant".

Un tweet ultérieur de sa part indique en effet que certains éditeurs souhaitaient en réalité faire leurs propres annonces de jeux, histoire d'en contrôler le contenu. Dans son papier, Grubb indique par ailleurs que bien qu'il ne sache pas si la PlayStation 5 sera présentée lors de l'événement supposé de début juin, il prévoit que Sony Interactive Entertainment aura toutefois montré la console en détail au moment où l'événement se produira. Pour se consacrer uniquement aux jeux ? Difficile à savoir pour le moment.

PS5 & PS4 : Deuxième événement en août

Le deuxième événement serait une présentation d'un State of Play (ou plutôt Slate of Play) prévue quant à elle pour début août, et qui devrait donc mettre en avant bon nombre de jeux PlayStation 5 mais aussi PlayStation 4. A ce titre, durant le mois d'août, Sony Interactive Entertainment devrait continuer à communiquer des informations via son blog PlayStation et ses réseaux sociaux.

Quant à Microsoft, on sait déjà qu'elle fera des présentations ponctuelles chaque mois durant son Inside Xbox (Xbox 20/20), avec de nouvelles informations sur la Xbox Series X, avec un "show" prévu pour juillet avec de nombreux jeux first party, sans plus de détails. Selon Grubb, l'événement de juin sera diffusé au cours de la deuxième semaine, soit le 9 ou le 10 juin, et se concentrera sur la console elle-même plutôt que sur les jeux.

Enfin, Grubb revient sur la stratégie de Nintendo, à propos duquel il écrit que la firme japonaise n'avait finalement aucun plan pour un Nintendo Direct et aurait déclaré à ses partenaires qu'il ne fallait pas s'attendre à un potentiel Nintendo Direct cet été.

On le sait, là encore, Nintendo aime créer les surprises, et les derniers ND nous l'ont appris à nos dépens.

Quoiqu'il en soit, la période que nous allons traverser semble propice à moults présentations de qualité, qu'elles émanent des constructeurs eux-mêmes, ou bien des éditeurs tiers, qui souhaitent contrôler eux-mêmes leurs communication, en ces temps incertains.

Suite au prochain épisode...

[Via]