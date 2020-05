Desperados 3 montre une vidéo complète sur le jeu et ses environnements

L'éditeur THQ Nordic et le développeur Mimimi Productions viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce de six minutes pour Desperados III. Et ceci devrait allègrement plaire aux spécialistes du genre.

Dans cette nouvelle vidéo qui montre l'univers de Desperados III en long en large et en travers, durant plus de 6 minutes, on peut y découvrir les origines de Desperados et se plonger dans ce jeu tactique exigeant avec, nous dit-on, "beaucoup de liberté".

Pourquoi ? Car il offre plusieurs scénarios différents qui permettra au plus grand nombre d'atteindre votre objectif de plusieurs manières différentes. Comme vous le savez sans doute (o pas), Desperados III offre cinq héros uniques, chacun avec son propre ensemble de compétences, comme le veut la formule consacrée.

La vidéo en question nous permet ainsi de découvrir ce que sont les "cônes de vision", mais également comment faire face au bruit des coups de feu ou bien encore des chiens de garde renifleurs - en gros, comment utiliser l'environnement à votre avantage.

Desperados III sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam le 16 juin prochain.