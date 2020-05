PlayStation Plus : Les abonnements ont largement progressé en ce début d'année, les chiffres

A l'aube de la fin des TEMPS, Sony et Microsoft se tirent allègrement la bourre avecs leurs atouts respectifs. Entre le Game Pass et le PS Now, services de jeu en streaming désormais en roue libre, et leurs abonnements pour jouer en ligne, la guerre des chiffres fait RAGE. Voici les derniers concernant ceux de Sony et de son PS +.

Avec le COVID-19, les jeux vidéo joués depuis sa maison ou son lieu de villégiature ont explosé les compteurs ce dernier trimestre. Ainsi, les abonnements PlayStation Plus a vu son nombre d'abonnés augmenter de 2,7 millions au cours des trois premiers mois de 2020. Ce qui, il faut bien l'avouer, est un chiffre colossal et une croissance sans doute jamais vue en si peu de temps.

Cela porte le nombre total d'abonnés du service à 41,5 millions, selon le PDG et président de Sony, Kenichiro Yoshida, lors d'une réunion sur la stratégie d'entreprise qui a eu lieu hier dans la journée. Selon lui, ceci s'explique notamment car :

"À une époque où les gens ne peuvent pas aller dehors, la demande de divertissement numérique comme les jeux augmente à l'échelle mondiale". Ce qui est évidemment bien vu.

Parallèlement, Yoshida a également révélé que le service d'abonnement au PlayStation Now, avait atteint 2,2 millions d'abonnés, en hausse de plus d'un million par rapport à l''année dernière, comme nous vous le révélions récemment.

