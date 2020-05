Call of Duty 2020 sera un Black Ops sauce Guerre Froide

Ces dernières semaines, ce ne sont pas les rumeurs qui ont manqué au sujet de l'édition à venir de Call of Duty. Mais l'un de nos confrères dit tenir le scoop absolu.

L'origine est un tweet d'un certain Okami, qu'on pourrait, vu le montage, imaginer comme un simple appeau à fans :

Et c'est après cela qu'Eurogramer, bien informé, a déclaré que, d'après ses sources, le prochain Call of Duty s'intitulera Call of Duty : Black Ops Cold War. Un nom qui tend à confirmer que l'on évoluera dans le terrain de la Guerre Froide, comme l'avait déjà prédit Jason Schreier, qui lui connaissait cet épisode sous le nom de code Call of Duty : Vietnam.

Les bruits de couloir évoquant un soft reboot de Black Ops par Treyarch, après celui de Modern Warfare, deviennent de plus en plus forts. Et pour fêter les dix ans de cette branche de cette sous-série de Call of Duty, dont le premier volet nous emmenait justement en pleine guerre du Vietnam au son de Sympathy for the Devil des Rolling Stones et Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, ce ne serait pas saugrenu. Mais vous savez ce qu'on dit, wait and... non, rien.