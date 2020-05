InXile : Le prochain projet tournera bien sous Unreal Engine 5, le studio l'a confirmé

Wasteland 3 n'est même pas encore disponible que le studio InXile parle déjà de son prochain projet. Et c'est le très sémillant Brian Fargo en personne qui s'y colle en nous livrant du biscuit via son compte Twitter.

Le directeur du studio inXile, Brian Fargo (accessoirement l'un des papas de Fallout, excusez du peu) vient de publier un message incroyable (ou pas) sur son compte Twitter :

We've had quite a few questions about our next gen RPG and can confirm it will use Unreal Engine 5. https://t.co/65jq0ckz5f