51 Worldwide Games nous rappelle ses nombreux atouts en français

Avec le retour d'une certaine forme de liberté et l'arrivée des jours à rallonge, l'envie de retrouver vos petits camarades de jeu se fait sans doute plus forte que jamais. Et si vous versez tellement dans la nostalgie que votre rétrogaming à vous, ce sont les petits chevaux, 51 Worldwide Games arrive comme qui dirait à point nommé.

Et si Nintendo avait pris le soin de nous détailler dans la langue de Fujisaro Yamauchi les nombreuses possibilités offertes par cette pléthorique compilation de jeux de plateau, de cartes, et bien plus encore, tout le monde n'y trouvait pas forcément son compte.

Heureusement, les dieux de la localisation vous ont entendu, puisque ce sont près de six minutes d'explication aussi complètes que détaillées qui s'offrent aujourd'hui à nous. L'occasion de se rappeler que cette compilation exploitera pleinement les fonctionnalités de la Switch : en plus de proposer pour certaines activités le retour du motion gaming via les Joy Con, vous pourrez associer entre elles plusieurs consoles pour agrandir votre terrain de jeu, une fonctionnalité dont la dernière apparition remonte à... Super Mario Party ?

Comble de la classe, certains jeux pourront même être partagés en local avec une seule cartouche, comme à l'époque. Enfin, le jeu en ligne sera également de la partie, et vous permettra de déterminer sur combien d'épreuves il vous faudra triompher pour devenir le roi du jeu de société. Même Ryan le français est de retour ! Enfin, les nombreuses anecdotes concernant la cinquantaine de jeux proposée feront rapidement de vous le roi du Trivial Pursuit, et vous ouvrira peut-être les voies de la réussite. Quelle classe.

Allez, encore un peu de patience : 51 Worldwide Games viendra vous réconcilier avec les jeux de société dès le 5 juin 2020 sur Switch.