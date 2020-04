51 Worldwide Games : Jeu en ligne, partage, fonctionnalités, toutes les infos réunies en vidéo

Sorte de pont dressé entre plusieurs générations de joueurs, les (relativement) moins jeunes d'entre vous se souviennent sans doute des soirées passées au coin du feu sur 42 Jeux Indémodables, et son chat où fleurissaient des oeuvres picturales interdites par la loi aux mineurs.

Près de 15 ans après la sortie de cette compilation, Nintendo relance de deux neuf, avec 51 Worldwide Games, que nous laisserons le soin d'être traduit dans notre belle langue à Sa Trazeté, toujours prompt à le faire avec beaucoup de spontanéité.

Et afin de s'assurer que personne ne sera trompé sur la marchandise, la longue et exhaustive bande-annonce du jour revient en détail sur la liste des 51 jeux en question, classés en cinq catégories : jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de sport, variety games et jeux en solo.

Mais surtout, cette vidéo permet de constater que cette compilation exploitera pleinement les fonctionnalités de la Switch, puisqu'en plus de proposer pour certaines activités le retour du motion gaming via les Joy Con, vous pourrez associer entre elles plusieurs consoles pour agrandir votre terrain de jeu, une fonctionnalité dont la dernière apparition remonte à... Super Mario Party ? Comble de la classe, certains jeux pourront même être partagés en local avec une seule cartouche, comme à l'époque. Enfin, le jeu en ligne sera également de la partie, et vous permettra de déterminer sur combien d'épreuves il vous faudra triompher pour devenir le roi du jeu de société. Quant à Ryan le français...

Allez, encore un peu de patience : 51 Worldwide Games viendra vous réconcilier avec les jeux de société le 5 juin 2020, oui mais sur Switch.