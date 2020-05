Rainbow Six Siege : L'opération Steel Wave se dévoile en vidéo, voici les nouveautés

Les compétences et équipement de Melusi et Ace ont été détaillés, ainsi que la refonte de House et le prochain set Elite dédié à Echo dans Rainbow Six Siege.

À voir aussi : Rainbow Six Siege : Un tournoi caritatif aura lieu fin mai, les inscriptions ouvertes

Ce soir, la mise à jour majeure qui apporte la nouvelle saison, l'Opération Steel Wave, débarquera sur les serveurs de test. Comme toute nouvelle saison sur le FPS d'Ubisoft, elle apportera deux nouveaux opérateurs, une refonte de carte et des changements majeurs d'équilibrages !

Sans plus attendre, voici des détails sur les deux nouveaux opérateurs dévoilés dans la vidéo ci-dessus. Le nouvel attaquant, Ace, plaira aux main Hibana notamment. Son gadget s'appelle l'Aqua-Sapeur S.E.L.M.A. C'est une charge qui, une fois lancée sur une barricade, la fait exploser après un certain délai de déploiement. Pour accompagner ce gadget, il peut s'équipe de charges explosives et de fumigènes. Enfin, son arme principale, l'AK12, peut s'équiper d'un viseur ACOG. Il s'agit de la même que pour Fuze.

L'autre nouvelle à rejoindre les opérateurs est Melusi, discrète et efficace. Son gadget s'appelle la Défense sonique Banshee. Placé sur une surface solide, le gadget permet de prendre l'information sur l'ennemi. En plus d'avertir les joueurs de sa présence, elle gêne le joueur en faisant trembler son écran. Armée du T-5 SMG (arme principale de Lesion), elle peut s'équiper d'une grenade à fragmentation pour plus d'agressivité, ou d'un bouclier déployable pour plus de défense.

Chaque opération met également en lumière un nouveau kit Elite pour un certain opérateur. Pour l'opération Steel Wave, c'est Echo qui a été choisi. Sa présentation le transforme en héros de shônen, ce qui plaira aux fans de manga (vidéo ici).

La carte House (Maison) va également bénéficier d'une refonte, pas si importante que ça par rapport à celles des opérations précédentes néanmoins. De nouvelles pièces ont été ajoutées, et d'autres ont été agrandies, avec deux nouveaux bomb sites en tout. Le garage sera aussi plus difficile à prendre, avec une partie des ouvertures supprimées.

Enfin, les changements d'équilibrage feront arriver une meta neuve avec la nouvelle opération. Amaru a été la cible principale de ces changements : elle recevra un boost sur son gadget. Elle sera plus difficile à repérer et son gadget s'utilisera plus facilement, notamment sur les trappes.

En outre, un nouveau gadget de prise d'informations fera son arrivée : l'alarme de proximité. Autant dire que les ennemis pris dans son radar seront beaucoup moins discrets que ceux marchant dans les barbelés... en échange, le gadget pourra être repéré facilement par les ennemis.

L'autre changement majeur concerne les joueurs les plus compétitifs : l'ère du MMR séparé par régions prendra fin et sera remplacé par un MMR unique pour tous les serveurs du jeu. Une décision intéressante, qui est très peu appliquée dans les jeux d'équipe compétitifs. Concernant le rang Champion en particulier, il sera encore plus difficile à atteindre pour les joueurs, mais sera aussi plus gratifiant : les joueurs dans le top niveau pourront s'affirmer comme les meilleurs joueurs au monde, et non pas juste de leur région.

En outre, la mécanique pratique d'annulation sera ajoutée à tous niveaux : les joueurs pourront annuler un match classé quand l'une des équipes aura un joueur en moins ou plus. Enfin, une bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs : certains opérateurs verront leur prix réduit. Tous les changements sont listés ici !