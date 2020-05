Tony Hawk Pro Skater 1+2 : Pas de microtransactions... sauf si les joueurs le réclament

Sorti du fond des âges, pour profiter d'un temps où le père Faucon était au sommet du game dans la vraie vie comme dans ses adaptations vidéoludiques, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 espère bien grinder sans se vautrer sur la nostalgie d'un temps jadis, où les pratiques étaient tout autres...

Respectivement sortis en 1999 et en 2000 sur la plupart des consoles du marché de l'époque, Tony Hawk's Skateboarding et Tony Hawk's Pro Skater 2 témoignent d'un temps où le skate et le punk-rock qui l'accompagnait étaient au sommet, et où l'industrie du jeu vidéo devait vendre un jeu aussi entier que complet pour se faire un peu d'argent.

En l'espace de deux décennies, les choses ont comme chacun sait bien changé, et la pratique des DLC et autres microtransactions, destinés à détrousser les joueurs dans le temps, fait désormais consensus. Il n'en a pas fallu plus à nos confrères de Gamespot pour d'interroger sur leur éventuelle présence rétroactive au sein de ces remasters en forme de compilation. Par chance, c'est le président du développeur Vicarious Visions Jen Oneal qui a pu éclairer leur lanterne :

Tout le contenu présent au lancement pourra être débloqué en jouant. Nous ne prévoyons pas de monétisation au lancement.

Si une demande de contenu supplémentaire se manifeste, nous pourrions songer à ajouter des nouveautés payantes.

Voilà une réponse que l'on pourrait qualifier de normande, non ? Il n'y aura donc pas de microtransactions dans Tony Hawk's Pro Skater 1+2, jusqu'à temps que ces dernières fassent éventuellement leur apparition. Notons que selon les déclarations d'Oneal, leur arrivée serait donc due à l'incessante demande des joueurs, et pas sur celle de l'éditeur. La philanthropie n'est pas loin, moi j'vous le dis.

En attendant la sortie de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 prévue pour le 4 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, une question demeure : quels genres d'ajout pourrait-on attendre au sein d'un remaster compilé ? Vous avez trois heures, pas une de plus.