Dragon Ball Xenoverse 2 : Un cap de ventes dépassé et une combattante qui s'annonce

Il est sorti en 2016 et, pourtant, on dirait que c'était hier tant Bandai Namco prend soin d'entretenir son teint frais et jeune. Et ne semble pas vouloir s'arrêter, comme les acheteurs.

Et de personnage à l'apparence jeune malgré son âge avancé il sera question avec la prochaine mise à jour de Dragon Ball Xenoverse 2. Comme l'a révélé le magazine V-Jump, c'est Chronoa, Kaïoh Shin du Temps, 75 millions de printemps, mentionnée pour la première fois dans Dragon Ball Online et apparue dans Super Dragon Ball Heroes, qui sera intégrée prochainement. Quand ? On l'ignore encore pour le moment. On sait en revanche que d'autres nouveautés de cette update seront par exemple une armure de Broly ou l'extension de la customisation des partenaires.

Et comme on aime faire des transitions parfaites, nous restons dans le thème des millions, cette fois. La même publication nippone nous apprend que Dragon Ball Xenoverse 2, disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google STADIA, s'est écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde.

Autant dire qu'aucune disparition n'est pas à prévoir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est révélé que cet épisode fera le grand saut vers la prochaine génération de consoles.

